El músico Xisco Feijóo rompe el silencio y anima a ser libres a quienes reciben un diagnóstico de VIH

Fue bailarín en «Midas», el videoclip con el que Tanxugueiras empujó la raíz hacia lo urbano sin romperla. Y fue, durante tres décadas, buscador de cantigas: aldeas, grabadora y una paciencia de artesano para rescatar melodías y letras que ya solo vivían en la memoria del país. Ese oficio —escuchar y recomponer— lo llevó también, entre bastidores, a la cocina de «Oliveira dos cen anos», el himno del Celta que bebió de coplas antiguasXisco Feijóo (Vigo, 1973) acostumbra a ordenar el murmullo del mundo en forma de canto: dirigió O Fiadeiro, dio clase de música tradicional, puso voz en SonDeSeu y compartió camino con Budiño, Mercedes Peón o Carlos Núñez. Desde 2007 convive con otra partitura: es portador de VIH. Han pasado dieciocho años, la mayoría de edad de una noticia que aún se cuenta al oído. Pero él ha decidido hoy hablar en alto. Más información

