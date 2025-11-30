G. C.

Repartidores pirata y sin papeles: la otra cara del Black Friday en Galicia

Ante el aluvión de entregas que ha desatado el auge de las compras online, con un mayor volumen en esta semana de Black Friday en vísperas de las fiestas navideñas, también se han detectado en las carreteras de la comunidad repartidores pirata. Para controlar el estado de las furgonetas y la documentación de la flota y de sus conductores, la Guardia Civil ha desplegado esta semana una campaña especial de vigilancia. Durante los controles realizados esta semana en Galicia se han detectado patrones repetidos: sobrecarga de furgonetas, velocidades excesivas, deficiencias técnicas en neumáticos, frenos o iluminación, o distracciones al volante. Más información