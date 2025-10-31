Atlas News

El Camino de Santiago, testigo del incivismo de 'Carlos y Gorda': Estos dos nombres se repiten en los mojones del tramo final del Camino francés

El Camino de Santiago pasar por ser un viaje interior con una fuerte carga espiritual. Pero no para todos. Algunos aprovechan la ruta para exhibirse en las redes dañando el patrimonio. Una falta de respeto que molesta a la mayoría de los peregrinos. Dos nombres se repiten en los mojones del tramo final del Camino francés. Son un tal Carlos y Gorda. Y están consiguiendo que los odie todo el mundo. En redes hay comentarios que aseguran que es un chico acompañado de su perra. Carlos y Gorda se han hecho virales porque su nombre es el que más se repite, pero no son los únicos en dejar su huella en los mojones, encontramos muchos llenos de pintadas. En este idílico entorno vemos bancos rodeados de vegetación pero cubiertos de incivismo. Los peregrinos tienen claro que, como mínimo, deberían limpiarlo los responsables. Porque el Camino deja huella en los peregrinos, pero ellos no deben dejar la suya en él.