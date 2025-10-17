Pedro Fernández

Pesca: Los retos de un sector estratégico

El mar es, desde siempre, parte inseparable de la identidad gallega. Y también un termómetro del presente y futuro de su economía. Así se puso de manifiesto en el coloquio ‘Pesca: los retos de un sector estratégico’, celebrado ayer en el Museo del MARCO de Vigo, dentro del circuito Planeta Agro 2025, impulsado por Faro de Vigo, Prensa Ibérica y CaixaBank a través de AgroBank. Una cita que reunió a algunas de las voces más autorizadas del sector -Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Roberto Alonso, secretario general de Anfaco; y Pilar Otero, presidenta de Anmupesca- para analizar los desafíos de un sector clave en Galicia. Además, el encuentro estuvo conducido por el periodista de Faro de Vigo Adrián Amoedo, especializado en información económica y pesquera.