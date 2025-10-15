Desoladoras historias escondidas bajo las cenizas

Carlos camina con dificultad por los restos carbonizados de sus pastizales, un paisaje que aún huele a quemado. 241 de sus cabras yacen muertas tras los incendios forestales que arrasaron Galicia este verano. Lo único que conserva es un cencerro de cabra que sobrevivió a unas llamas que no sólo calcinaron campos, también hogares, como el de Gonzalo y Susana. Una realidad que sólo dejó a salvo algunas baldosas que ahora limpian para conservar los recuerdos. España sufrió una de las peores temporadas de incendios forestales este verano, con miles de hectáreas quemadas y pueblos que han quedado reducidos a escombros, como el de Ana y Leopoldo. San Vicente de Leira, en Ourense, es hoy un lugar fantasma de casas en ruinas. Las imágenes de dron muestran la magnitud de los incendios: laderas enteras cubiertas de ceniza que esconden miles de historias.

