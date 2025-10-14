Atlas News

Galicia da un paso más para prohibir la venta de bebidas energéticas y vapers a menores

Casi la mitad de los jóvenes entre los 14 y los 18 años ha consumido al menos una bebida estimulante en el último mes. Galicia prohibirá la venta a menores de bebidas energéticas y vapeadores. La medida quiere evitar que los menores puedan adquirir estos productos sin control. Estas bebidas tienen una alta dosis de cafeína, por eso beber más de 200 mililitros al día puede producir alteraciones del sueño. El riesgo mayor aparece cuando se mezclan con otras sustancias adictivas. Esta Ley de Protección de la Salud al menor también prohíbe la venta de vapeadores. La venta y comercialización de estos productos a niños y adolescentes será una falta muy grave penada hasta con 600.000 euros de multa.