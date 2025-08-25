Solo un incendio de los dos que permanecen activos en Galicia prosigue su avance. El fuego declarado en la tarde del domingo en Avión es el único que en las últimas horas ha ampliado su superficie afectada, hasta las 70 hectáreas, y la situación sigue evolucionando positivamente. El otro foco activo es el de Carballeda de Valdeorras, que calcina 4.400 hectáreas MIentras, se ha dado por estabilizado el de Chandrexa de Queixa.

Actualmente, los fuegos ya afectaron a 94.457 heactáreas desde el 1 de julio, según los datos de la Xunta de Galicia, cifra que se acerca a las 96.000 de la ola incendiaria de 2006.