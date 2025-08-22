La ola incendiaria de este verano ha saltado a la provincia de Pontevedra. Dos fuegos originados en la tarde del jueves en Oia y Vilaboa llevaron a la Xunta a activar el nivel 2 de emergencia debido al riesgo por la proximidad de las llamas a núcleos de población.

Los fuegos de Oia, Vilaboa y Carballedo, originados en la tarde de este jueves, se mantienen activos y se suman a los otros cinco focos que aún no se ha logrado estabilizar en la provincia de Ourense, entre ellos los tres mayores incendios de la historia de Galicia: Larouco-Seadur (más de 30.000 ha), Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 ha) y Oímbra (17.000 ha).