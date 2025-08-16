La voracidad de los incendios que consumen Galicia este verano ya ha arrasado 46.400 hectáreas y ha desbordado a los servicios de extinción. Ya se ha convertido en la quinta peor ola incendiaria de este siglo en la comunidad y está cerca de sobrepasar los registros de 2022, cuando se en Galicia el fuego consumió 51.600 ha. Alfonso Rueda, después de la videoconferencia con Pedro Sánchez, ha puesto cifras a la ayuda que demanda al estado: «No menos de 200 soldados»

Mientras, las llamas siguen avanzando descontroladas en las tres provincias, con Ourense sufriendo la peor parte. El fuego de Chandrexa de Queixa, tras juntarse con el de Vilariño, ya es el más grande de la historia de Galicia tras superar las 16.000 ha, miles por encima del de O Courel de 2022, que quemó 11.100 ha.