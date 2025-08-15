Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas, los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos, varias personas han necesitado atención sanitaria. A lo largo de este verano, ya se han calcinado unas 35.000 hectáreas, y el fuego de Chandrexa de Queixa, en Ourense, va camino de ser el más voraz de la historia de Galicia tras alcanzar las 11.000 ha, a pocas del de O Courel de 2022, que arrasó 11.100 ha.

Este viernes la A-52 permenece abierta, pero los trenes siguen sin circular entre Galicia y Madrid. Por su parte, la Xunta, en palabras del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha admitido que los servicios de emergencia «empiezan a desbaratarse» por la cantidad de focos y la virulencia de las llamas.