La noche no ha supuesto grandes incrementos en el número de hectáreas afectadas en los grandes incendios de Ourense, según los datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural esta mañana. En los nueve focos activos en la provincia han ardido 23.200 hectáreas, a las que hay sumar otras 200 ha del fuego iniciado esta noche en el concello coruñés de Toques.

El gran incendio de Chandrexa de Queixa se mantiene en más de 11.000 ha, al borde de convertirse en el más grande la historia de Galicia. Le sigue el de A Mezquita, que ha saltado a Zamora, y que en territorio gallego ha arrasado 8.000 ha. El de Oímbra lleva 6.000 hectáreas y el de Maceda 2.500.