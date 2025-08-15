Los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas. En las carreteras muchos son los conductores que se han encontrado con un panorama desolador, en plena Operación Salida por el puente de agosto, se ha cortado el tráfico en diversas carreteras, lo que ha provocado retenciones y desviaciones por encontrarse puntos en los que el fuego casi accedía a la calzada. En la A-52, incluso, llegaron a estar frenados hasta un millar de vehículos.

