El incendio de Oímbra-A Granxa, que ya ha calcinado más de 8.000 hectáreas, ha obligado a confinar la localidad de Rebordondo en Cualedro, con 60 habitantes; además de A Madanela (Monterrei), con 122 habitantes y As Casas do Monte (Oímbra), con 142. Los residentes de Estevesiños y Vences, que ayer tuvieron que refugiarse en sus casas, ya no se encuentran confinados.

El gran incendio de Chandrexa de Queixa se mantiene en más de 11.000 ha, al borde de convertirse en el más grande la historia de Galicia. Le sigue el de A Mezquita, que ha saltado a Zamora, y que en territorio gallego ha arrasado 8.000 ha. El de Oímbra lleva 6.000 hectáreas y el de Maceda 2.500.