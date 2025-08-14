Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos otras doce personas también necesitaron atención sanitaria.

Los dos incendios que hasta ahora ardían por separado en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, en el corazón del Macizo Central, se han unido en un solo frente que sigue descontrolado y que afecta a una superficie de unas 10.500 hectáreas. Esta estimación convierte al incendio forestal de Chandrexa de Queixa en el segundo más importante en la historia de Galicia, solo superado por el que afectó a los concellos de Folgoso do Courel y Pobra do Brollón en 2022 (arrasó 11.100 hectáreas) y empatado con el que castigó a la comarca de Valdeorras en el mismo año.