Los siete incendios activos que ahora mismo sufre la provincia de Ourense llevan arrasadas un total de 20.550 hectáreas, según los datos ofrecidos esta mañana por Medio Rural.

Ya hay dos incendios con 5.000 hectáreas, el de Oímbra, que ya ha saltado a Monterrei, y el segundo iniciado en Chandrexa de Queixa, en Parafita. Allí, el de Requeixo se mantiene desde hace 24 horas en 4.500 hectáreas. Crece hasta las 4.000 hectáreas el de A Mezquita, mientras que se mantiene en 1.700 ha el de Maceda.

Ayer surgieron dos nuevos focos, en Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos, con 200 ha, y en Larouco, con 150 ha. Por la noche quedó estabilizado el único activo que no estaba en la provincia de Ourense, el de Dozón.