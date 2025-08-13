La provincia de Ourense está cercada por las llamas. En la ciudad, llegaron a paralizar la línea de tren entre Madrid y Galicia durante cinco horas este lunes. El fuego sigue descontrolado en Chandrexa de Queixa. Uno de los brigadistas heridos en el incendio de Oímbra, de 18 años, se encuentra en estado muy grave, y junto a los otros dos bomberos afectados por las llamas ha sido trasladado a la Unidad de Quemados del hospital de A Coruña.

Horas negras para Galicia. La pesadilla de los incendios se ha agigantado durante este verano del 2025, en el que se han calcinado ya unas 11.000 hectáreas. Por el momento, la mayor preocupación se sitúa en la provincia de Ourense, donde se ha activado el nivel 2 de alerta debido a la proximidad de las llamas a las viviendas, y en Chandrexa de Queixa, punto en el que dos focos queman ya unas 5.000 ha, siendo el más voraz de todo el estío.

La factura de esta situación ya va más allá de lo material, pues dos bomberos en Ourense sufrieron quemaduras, uno acabó con una pierna rota y otro fue hallado semiinconsciente.