Las llamas calcinan más de 3.000 hectáreas en un paraje de alta montaña en la parroquia de Requeixo del concello ourensano de Chandrexa de Queixa, el peor fuego de todo el verano en Galicia. En este punto, la Xunta ha activado en la noche del lunes el nivel 2 de emergencia debido a la proximidad de las llamas con los núcleos de habitantes. Otros tres focos en el mismo Macizo Central de Ourense suman otras 700 ha.

Con todo, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, afirmó igualmente a úlitma hora de este lunes que «ninguno de los incendios reviste peligro para la población».