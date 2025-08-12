Horas complicadas para los servicios de extinción de incendios. Durante la pasada noche, hasta tres nuevos focos se han sumando a los ya existentes, todos ellos en el interior de Galicia: uno en la localidad lucense de Samos (200 hectáreas quemadas desde poco antes de la medianoche); otro en Montederramo, en la ya castigada zona del Macizo Central, con 120 hectáreas desde las 4:50; y otro más en Maceda.

En este último foco, que comenzó a las 3:13, no hay estimación de hectáreas afectadas, pero sí ha obligado a activar la situación 2, por riesgo para las viviendas. Ese mismo nivel de alerta se mantiene para el incendio de Chandrexa de Queixa, en el que han ardido ya 3.000 hectáreas.