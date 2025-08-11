Francisco Pérez se convirtió este lunes en el nuevo alcalde de Noia tras prosperar la moción de censura que su partido, el PSOE, presentó junto a Marea Cidadá, BNG y el edil no adscrito Luis Alamancos contra el gobierno de PP-NO.I.A. presidido por Santiago Freire. No hubo sorpresas, gritos, ni insultos: solo aplausos del numeroso público asistente a una sesión celebrada con absoluta normalidad. Entre los asistentes se encontraba el exalcalde socialista Miguel Paz, relevado en la Alcaldía en 2016 mediante una moción de censura del PP y el NO.I.A. que convirtió a Freire en regidor.