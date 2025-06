Al término de la toma de posesión de Marta Villaverde como nueva conselleira do Mar, Alfonso Rueda dio a conocer que Alfonso Villares le notificó en febrero que había recibido una denuncia por agresión sexual. "En el mes de febrero, Villares me comunica que recibe una llamada de la comisaría de Ferrol en la que le dicen si desea presentar declaración. Él acude y me comenta que es por una denuncia sobre unos hechos que habían pasado unos meses antes", aseguró el mandatario autonómico. Preguntado sobre si en ese momento, Villares le dio a conocer el hecho por el que era denunciado el exconselleiro, Rueda replica que "sí".

Según defendió Rueda, tras tener conocimiento de la denuncia, el jefe del Ejecutivo gallego demandó a Villares que cualquier "pronunciamiento, cualquier nuevo movimiento" respecto al caso le fuera comunicado de inmediato.