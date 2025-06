Amalia Trinidad Calvar Moreira, de 47 años y vecina de Pontevedra, perdió la mano izquierda en un accidente laboral en el puerto de Marín. Pero ha conseguido lo que parecía imposible: volver al ganchillo, su refugio desde siempre. Ahora, con un sistema de anclaje diseñado por su marido, vuelve a tejer, porque es lo único que la despeja, lo único que la rescata de los bajones y de las ausencias.

Desde aquel 13 de agosto en que su vida cambió, Amalia se ha reconstruido como ha podido. El accidente le dejó secuelas físicas graves -una capsulitis en el hombro, dos vértebras rotas, el esternón fracturado- y una amputación que arrastra mucho más que la ausencia física de una mano. Lo peor no es la pérdida, dice, sino la prótesis mioeléctrica que le dieron, inútil para muchas de las tareas cotidianas. “No puedo ni pelar una zanahoria. Se tiñe con solo rozar una tela”, cuenta, mostrando el guante de látex que recubre su prótesis. “Solo la uso para salir de casa”, reconoce. En casa le pesa, le tira del brazo, le complica tender ropa o levantarlo.

Y ahí empieza su segunda batalla: conseguir una prótesis verdaderamente funcional. Lo que antes se conocía como biónica, capaz de mover los dedos. Porque lo que tiene no le sirve, y lo que necesita cuesta 30.000 o incluso 50.000 euros, fuera del alcance de los catálogos públicos. “La que me dieron cuesta 16.000. La que necesito, la vi en una clínica privada. Pero esa no me la cubren”. En su caso, la mutua laboral debería hacerse cargo de todo, “de por vida”. Pero la respuesta siempre es la misma: la que tiene es la que más dura, y no requiere revisiones anuales. Fin del argumento.