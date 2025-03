O Parlamento de Galicia non só é o forno das leis do país, nos últimos anos afianzou a súa función como foco para alumear a cultura de Galicia. Logrouno ao construír a súa colección de arte contemporánea galega con máis de 300 pezas, ao organizar ou colaborar con exposicións, coa publicación de obras literarias e coa colaboración en distintas iniciativas culturais de entidades ao longo dos anos.

O presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; o presidente de Galaxia, Antón Vidal, e o artista Raúl Velloso disertaron sobre estes eixos nunha mesa redonda organizada por FARO DE VIGO baixo o título «O compromiso do Parlamento coa cultura galega».