Trepando la puerta de la Catedral de Santiago o bailando sobre la fuente de Platerías. Así llegan algunos de los peregrinos a Santiago de Compostela y los vecinos no pueden más. Pero eso no es todo. Las calles de la capital se han convertido en una fiesta constante que acaba con la tranquilidad de los que viven en esas calles. Cánticos, devoción y fuertes gritos es lo que se escucha durante todo el día. Algunos peregrinos les dan la razón a los vecinos y otros se dejan llevar por la emoción y las ganas de divertirse después de haber recorrido cientos de kilómetros a pie. Lo que está claro es que no están en contra de los peregrinos, pero sí de la falta de respeto a las normas básicas de convivencia. Para ello se ha creado un decálogo de buenas prácticas con el objetivo de que tanto los peregrinos como los vecinos puedan disfrutar y vivir las fiestas en paz.