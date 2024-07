Nina, farmacéutica en Mugardos, se va a quedar sin vacaciones este verano. Su problema no es único. Las oficinas de farmacia no encuentran personal. Se puede comprobar en la web del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. En ella aparecen decenas de ofertas de empleo. No se trata de un problema exclusivo de las zonas rurales, en las ciudades tampoco encuentran. Los recién graduados buscan trabajos con mejor horario. Mientras la solución no llega, los farmacéuticos buscan fórmulas para seguir prestando este servicio esencial.