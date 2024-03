La senadora del BNG Carme da Silva intervenía en español cuando fue interrumpida y apercibida por el popular Pedro Rollán. “Importante, también, es completar el Eixo Atlántico, que se concibió en su idea originaria desde Ferrol hasta Tui. Para ello, hay que ejecutar el 'bypass' de Betanzos y la salida sur de Vigo, fundamentales para...”, estaba exponiendo la senadora, cuando el presidente de la Cámara, le interrumpió: "Señoría, siga usted en castellano, si es tan amable. Muchísimas gracias".

Da Silva, sorprendida, no pareció percatarse del error de Rollán, pese a que en ese fragmento las únicas palabras en gallego que pronunció fueron "Eixo" y los topónimos, que en los cuatro casos coinciden fonéticamente con la versión castellanizada. "Como decía antes el presidente [Pedro Sánchez], lamentablemente, en esta Cámara no se pueden utilizar las lenguas oficiales del Estado y a mí, la verdad, se me va", se excusó la nacionalista, notablemente confusa.