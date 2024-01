Con 39 años gobernados en ese territorio, cuatro últimas legislaturas consecutivas y con mayoría absoluta. Pero no hay nada ganado y los presidentes autonómicos del PP se vuelcan con el que consideran su referencia. En unas elecciones que no van de Galicia, sino, dicen, de España. Levantar la voz frente, afirman, frente a los muros de la izquierda y los nacionalistas. Una precampaña con un BNG que incorpora a la otra fuerza nacionalista, ANOVA, para que no se quede ningún voto en casa. Y en la que el mar sigue presente, con manifestación el próximo domingo, a la que acudirá el PSdG, para acabar con las mentiras del PP, apuntan. Con planes, subrayan desde Sumar, para todo el sector. Más allá de la marea del microplástico.