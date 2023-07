Han recorrido cientos de kilómetros para llegar hasta aquí. "Vengo de un pueblo de Ciudad Real y vengo por una promesa que he hecho, que me han hecho indefinida", asegura una peregrina. Y aunque el cansancio ya merece la pena. "He viajado por todo el mundo, pero lo que me ha dejado el Camino no lo había sentido nunca", asegura un chico que acaba de terminar el camino. Todavía faltan unos pasos para entrar en la catedral. Eso sí, bajo la atenta mirada de los policías. Estos días, más ojos que nunca vigilan Santiago. Más de 400 para garantizar la seguridad y otros cientos para disfrutar e inmortalizar el momento. Calles y terrazas llenas de gente que viene de todas partes. Por unas fiestas que dejan casi 2.000 compostelas diarias selladas. Cifras récord, también en los hoteles. Porque Santiago vive sus días grandes y eso nadie se lo quiere perder.