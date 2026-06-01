Alba Villar

Ángela Martínez trabajaba como educadora infantil, se presentó a la PAU para mayores de 25 años y hoy, con 42 años, prepara oposiciones

«Yo sabía desde la cuna que quería ser profesora». Con esa vocación clara desde pequeña, Ángela Martínez Regueiro trabajaba como educadora infantil, cuando decidió que quería «crecer dentro del mundo de la educación». Para conseguirlo, se presentó durante varios años consecutivos a las pruebas de acceso a la universidad hasta que logró superar la PAU en 2017, cuando tenía 33 años. Ese paso le permitió cursar el Grado en Maestra de Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica en la Universidad Católica de Ávila, estudios que ya ha finalizado. Actualmente, con 42 años, prepara oposiciones para seguir desarrollando su carrera docente. Más información