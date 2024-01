O Espazo Diver-Gente de Vigo mostra unha exposición do escultor Francisco Remiseiro (Barro, 1975) que permite enxergar tres relevantes pezas que conforman unha escolma representativa da súa práctica escultórica reunidas so o título de Tres imaxes máis no mundo. A exposición focaliza os variados intereses do artista: un primeiro, notabilísimo, arredor da figura humana (El caballero de la mano en el pecho, 2016); un segundo centrado na natureza (Templo vexetal, 2020) e un terceiro co obxecto cargado de sentido cultural (Barca de pedra, 2021). Cómpre subliñar que roda a obra de Remiseiro afunde as raíces na tradición da imaxinaría, coa forza da talla directa da madeira e o traballo de cantaría como referentes indiscutíbeis, ao servizo de contidos que se achegan frecuentemente ao alegórico.