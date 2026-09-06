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Igor Chumak, muestra el recrudecimiento de los ataques rusos sobre Kiev

La muerte acecha también en los barrios residenciales de Kiev. Igor muestra fotos y vídeos tomados desde la ventana de su piso, en los que se ven enormes explosiones muy cerca de su edificio. «Los rusos han cambiado de táctica: como no pueden conquistar más terreno, están matando con bombas en Kiev. La moral de la gente cae cada mes porque mueren civiles y niños. Ayer mismo [por el 30 de agosto] murió una niña de solo dos meses. Una madre caminaba cerca del río, cayó una bomba en una casa y la metralla mató a la pequeña mientras estaba en el cochecito. Antes, si sonaba la alarma mientras dormías, podías bajar al refugio. Ahora escuchas las explosiones antes de que suene la alarma. No da tiempo a reaccionar porque los misiles vuelan muy rápido [misiles hipersónicos] y activan el motor justo al llegar al objetivo. Y también están los drones». Más información