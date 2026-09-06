Miguel Ángel de la Fuente

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Cuaderno de campo: Miguel Ángel de la Fuente en la XXII Copa del Rey Repsol de Barcos de Época

Mucho antes de que el comité de regatas haga sonar la primera señal, la Copa del Rey Repsol ya ha comenzado.

Empieza en el silencio del puerto, cuando todavía la luz apenas dibuja las siluetas de los mástiles y la bahía de Mahón permanece inmóvil, como si quisiera alargar unos minutos más la calma antes de que todo despierte. A esa hora no hay público, ni embarcaciones de seguimiento, ni fotógrafos buscando el mejor encuadre. Solo se escucha el golpeteo suave de las drizas contra los palos, el rumor de una escoba sobre una cubierta recién lavada y el crujido de una madera que lleva más de un siglo enfrentándose al mar. Más información