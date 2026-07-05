Secciones

Es noticia
Récord de temperatura en VigoFamilias con hijos con autismoNegocios con historia en VigoConcierto LeivaMultas aparcamiento playasCalendario LaLiga
instagramlinkedin
César Rendueles advierte sobre el poder político de las plataformas en su nuevo libro ‘Redes vacías’

César Rendueles advierte sobre el poder político de las plataformas en su nuevo libro ‘Redes vacías’

Pedro Fernández / Alba Villar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Rendueles advierte sobre el poder político de las plataformas en su nuevo libro ‘Redes vacías’

Pedro Fernández

Alba Villar

RRSS WhatsAppCopiar URL

El filósofo y sociólogo César Rendueles ha construído una obra reconocible por su mirada crítica sobre el capitalismo, la desigualdad, la cultura digital y las formas contemporáneas de convivencia. Libros como ‘Sociofobia’ o ‘Contra la igualdad de oportunidades’ han cuestionado esa idea, tan extendida, de que la tecnología o el mérito bastan por sí solos para resolver problemas que son, en el fondo, profundamente políticos. En su último libro, ‘Redes vacías: Tecnología catastrófica y el fin de la democracia’, el investigador del CSIC desgrana cómo internet y las plataformas digitales durante años se vieron como unos lugares de libertad, participación y democratización, con una cierta visión ciberfetichista que, con el paso del tiempo, han desembocado en una visión mucho más pesimista con una clara privatización de los espacios comunes digitales.

TEMAS

Tracking Pixel Contents