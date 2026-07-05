Pedro Fernández / Alba Villar

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César Rendueles advierte sobre el poder político de las plataformas en su nuevo libro ‘Redes vacías’

El filósofo y sociólogo César Rendueles ha construído una obra reconocible por su mirada crítica sobre el capitalismo, la desigualdad, la cultura digital y las formas contemporáneas de convivencia. Libros como ‘Sociofobia’ o ‘Contra la igualdad de oportunidades’ han cuestionado esa idea, tan extendida, de que la tecnología o el mérito bastan por sí solos para resolver problemas que son, en el fondo, profundamente políticos. En su último libro, ‘Redes vacías: Tecnología catastrófica y el fin de la democracia’, el investigador del CSIC desgrana cómo internet y las plataformas digitales durante años se vieron como unos lugares de libertad, participación y democratización, con una cierta visión ciberfetichista que, con el paso del tiempo, han desembocado en una visión mucho más pesimista con una clara privatización de los espacios comunes digitales.