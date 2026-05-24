Alba Villar

Nos adentramos en el estudio de Nelson Villalobos

En esta entrega de Territorio de Artista, el pintor Nelson Villalobos abre las puertas de un estudio que es, desde hace más de dos décadas, refugio, taller y territorio creativo. Allí, entre materiales organizados y obras que pronto abandonan el espacio, el artista habla de una pintura nacida de «lo vivido y lo invisible», atravesada por la historia del arte y por una simbología que rehúye las explicaciones cerradas. Para Villalobos, los cuadros no necesitan ser definidos: deben hablar por sí mismos y dejar que cada espectador encuentre en ellos una lectura propia. Su pintura aparece así como un acto de libertad, una forma de belleza y de liberación frente a las complicaciones de la existencia.