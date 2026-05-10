La Misión Biológica de Galicia trabaja para mejorar el presente y el futuro de cultivos, bosques y ecosistemas

La Misión Biológica reúne en la actualidad a 22 grupos de investigación y más de 150 trabajadores, entre ellos unos 70 investigadores, y 42 son personal de plantilla. Su ámbito de trabajo se sitúa dentro del área científica de agricultura, forestal y medio ambiente y sus proyectos abarcan desde la mejora genética de cultivos hasta la ecología del paisaje, pasando por la sanidad vegetal, los suelos, los incendios forestales o la biología computacional.