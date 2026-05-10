Pedro Fernández

El banco de germoplasma de la Misión Biolígica de Galicia busca preservar variedades para el futuro

La Misión Biológica de Galicia cuenta con tres Bancos de Germoplasma o Semillas que guardan una colección de 1.600 variedades de especies locales de maíz, leguminosas y brásicas, término este último que alude a las coles (berza, grelos y nabicol, fundamentalmente), además de disponer de una «banco vivo» de vides. Las cámaras frigoríficas conservan parte de la historia agraria del territorio: los cultivos que durante generaciones seleccionaron los agricultores, los colores, sabores y usos que la agricultura moderna fue dejando atrás en aras de la productividad.