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El banco de germoplasma de la Misión Biolígica de Galicia busca preservar variedades para el futuro

El banco de germoplasma de la Misión Biolígica de Galicia busca preservar variedades para el futuro

Pedro Fernández

El banco de germoplasma de la Misión Biolígica de Galicia busca preservar variedades para el futuro

Pedro Fernández

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La Misión Biológica de Galicia cuenta con tres Bancos de Germoplasma o Semillas que guardan una colección de 1.600 variedades de especies locales de maíz, leguminosas y brásicas, término este último que alude a las coles (berza, grelos y nabicol, fundamentalmente), además de disponer de una «banco vivo» de vides. Las cámaras frigoríficas conservan parte de la historia agraria del territorio: los cultivos que durante generaciones seleccionaron los agricultores, los colores, sabores y usos que la agricultura moderna fue dejando atrás en aras de la productividad.

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