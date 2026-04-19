Jose Lores

Las corales rompen moldes y aglutinan a un variopinto perfil intergeneracional

La imagen de coral formada por voces veteranas, repertoriofijo y puesta en escena solemne de piezas clásicas y composiciones de polifonía tradicionales convive con propuestas más dinámicas que captan a apasionados al canto coral que buscan dar rienda suelta a su pulsión vocal. Coros show y de góspel que incorporan el ritmo, las coreografías y las artes escénicas a sus espectáculos, formaciones de corte más clásico integradas por componentes con conocimientos musical en busca de la excelencia y agrupaciones integeneracionales dibujan un panorama heterogéneo y variopinto donde encontramos desde rockeros que entonan música sacra hasta profesores de conservatorio y jóvenes estudiantes de Bellas Artes en busca de paisajes sonoros experimentales. Más información