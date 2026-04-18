Alba Villar

Cristina Cantero entrena al Celta de Baloncesto Femenino desde 2015 y forma parte del cuerpo técnico de la selección española

Cristina se encuentra en la cancha en su hábitat natural. Posa relajada para las fotos de esta entrevista mientras da las últimas indicaciones a las chicas del equipo. Sugiere que charlemos en el propio pabellón deportivo de Navia. A ella, el ruido de las pelotas botando y los silbatos no la perturban en absoluto. Son los sonidos de su territorio, un espacio en el que lleva inmersa desde niña. Más información