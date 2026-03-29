Pedro Fernández

José María Barreiro nos abre su estudio de Bueu

Una explosión de colores impregnados en el lienzo de sus últimos cuadros nos da la bienvenida al «Territorio de Artista» de José María Barreiro en su hogar- taller del lugar de Santa María de Cela, en Bueu. Junto al ventanal con vistas al mar y la silueta de la Isla de Ons esculpida en el horizonte ha dispuesto un musical bodegón compuesto por un reloj de pared, un gramófono, un acordeón Hohner y una guitarra. En el caballete, la que será su sexta o séptima mirada a ese rincón. «De esta serie tengo tres o cuatro cuadros en la exposición ‘Vigo. Luz e cor’ en la Casa das Artes», que estará abierta hasta el 26 de abril, nos explica. Más información