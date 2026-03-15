Pedro Fernández

Acompañamos a la Policía Nacional para ver cómo funciona el dispositivo de seguridad en un partido en Balaídos

Los partidos de riesgo en el fútbol comienzan a jugarse días antes en el ámbito de la seguridad y se prolongan hasta horas después de que el árbitro pite el final del encuentro. Acompañamos a varios equipos de la Policía Nacional en su trabajo durante el dispositivo que se organizó para el último partido entre el Celta y el Real Madrid disputado en Balaídos. El despliegue contó con la intervención de unos 350 agentes, entre miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, integrantes de la seguridad privada de los dos clubes de fútbol, personal de emergencias y voluntarios de la asociación Vodea, una escisión de Protección Civil.