Marta G. Brea

La ría de Vigo aún guarda misterios bajo el agua

El diccionario de la Real Academia Española define “pecio” como “pedazo o fragmento de la nave que ha naufragado”, y los fondos del mar de Vigo están repletos de ellos. Todos hemos oído hablar de los galeones de Rande, tan legendarios y codiciados como inaccesibles. A los que peinan canas les sonará el Polycommander, el petrolero que naufragó en 1970 a la altura de las Cíes y que dejó restos de chapapote en las playas viguesas durante años. Ni los pecios de la batalla de Rande (1702) ni el Polycommander pueden visitarse, pero sí otros restos de naufragios menos conocidos. Estos pecios ofrecen una oportunidad para los amantes del buceo, que se sumergen en la rica historia marítima de la ría viguesa y contemplan las especies que proliferan alrededor de los restos de estos buques.