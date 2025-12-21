Pedro Fernández

Los TEDAX-NRBQ cumplen 50 años siendo la última barrera entre el explosivo y la sociedad

El grupo TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional en Vigo actúa como la última línea de defensa frente a artefactos explosivos y amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas. Disponible las 24 horas del día, esta unidad especializada combina formación, experiencia y tecnología avanzada para intervenir con rapidez y precisión en situaciones de alto riesgo, con un único objetivo: proteger a la ciudadanía y evitar daños personales y materiales. Más información