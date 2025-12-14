Pedro Fernández / Jose Lores / Marta G. Brea / Alba Villar

Los clanes de las rondallas: FARO retrata a siete estirpes que viven y mantienen viva la tradición

Familias rondalleiras que van desde los 10 hasta los 30 miembros, y que encarnan sus terceras y cuartas generaciones, desfilan esta Navidad en el área de Vigo. FARO retrata a siete estirpes rondalleiras en activo: los Lelos de Guizán (Mos); los Grandal de Torroso (Mos); los descendientes de los Alonso «da Cacheira» (Valadares, Vigo); los Carrera de Herville (Mos); los Álvarez-Costas de Parada (Nigrán); los Escopetas de Vincios (Gondomar); y los Lago de Santa Eulalia (Mos). Más información