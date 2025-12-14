Pedro Fernández / Jose Lores

Los clanes de las rondallas: los Lelos, de Guizán y Ventosela

Sus orígenes se remontan a los años 40 del pasado siglo, cuando el patriarca Ángel Campo Casales ya dirigía este tipo de agrupaciones. Fue el fundador de la Rondalla de Guizán, por la que ha desfilado toda su descendencia. Popularmente llamado «Lelo» -diminutivo que dio origen al apodo familiar-, tuvo nueve hijos, que a su vez aumentaron la familia con 20 nietos y 18 bisnietos. «Y lo que vendrá», augura Loli Ferreira Campo sobre el futuro de un clan que va por la cuarta generación. Es, con diferencia, el clan más prolífico de la gran comunidad rondalleira: con ellos nacieron Guizán y Ventosela; presumen de un linaje de cinco destacados directores desde «Lelo», al que siguieron sus hijos Manuel, ‘Pepe’ y Javier, y ahora su nieto Manuel. Esta temporada, se reparten entre los 27 componentes de Guizán, que contabiliza un total de 82 rondalleiros, y los siete de Ventosela, de un conjunto de 90, aproximadamente.