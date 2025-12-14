Los clanes de las rondallas: la familia Grandal, de Torroso (Mos)
La familia de los Grandal suma tres generaciones con 18 miembros en activo esta temporada en la Rondalla de Torroso. «Nós estamos desde sempre. O primeiro foi Camilo, que fundou o centro cultural, e o resto fómonos incorporando cos anos. Somos xustamente unha formación cun carácter moi familiar», explica Iván Rey. La agrupación se recuperó en 2017, tras una década de inactividad, a raíz de la boda de dos de sus integrantes.
