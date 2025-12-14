Secciones

Es noticia
Entrevista ministra de ViviendaInvestigación alzhéimerCrimen A CoruñaRondallasCelta-Athletic
instagramlinkedin
Los clanes de las rondallas: la familia Grandal, de Torroso (Mos)

Los clanes de las rondallas: la familia Grandal, de Torroso (Mos)

Alba Villar / Pedro Fernández

Los clanes de las rondallas: la familia Grandal, de Torroso (Mos)

Alba Villar

Pedro Fernández

RRSS WhatsAppCopiar URL

La familia de los Grandal suma tres generaciones con 18 miembros en activo esta temporada en la Rondalla de Torroso. «Nós estamos desde sempre. O primeiro foi Camilo, que fundou o centro cultural, e o resto fómonos incorporando cos anos. Somos xustamente unha formación cun carácter moi familiar», explica Iván Rey. La agrupación se recuperó en 2017, tras una década de inactividad, a raíz de la boda de dos de sus integrantes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents