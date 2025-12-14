Pedro Fernández / Marta G. Brea

Los clanes de las rondallas: la familia Carrera, en Herville (Mos)

La familia Carrera suma 15 miembros y forma parte de la Rondalla de Herville (Mos). Román González «arrastró» a su familia política, de Vigo, hasta Herville, creando un nuevo clan rondalleiro. «Gústanos a festa así que non puxemos moita resistencia! Xa nos gustaba moito ir miralas. Era como o día máis especial do ano. O primeiro domingo despois de Reis sabíamos que había rondalla», recuerda María Sío. «Pouca cousa fixo falta para arrastralos!», añade Román.