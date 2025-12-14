Los clanes de las rondallas: los descendientes de los Alonso «da Cacheira» (Valadares, Vigo)

Secciones

Pedro Fernández / Jose Lores

Pedro Fernández

Jose Lores

Los descendientes de los Alonso «da Cacheira», en Valadares (Vigo) suman 15 miembros en activo repartidos en tres rondallas: Peña de Freixo, Airiños da Lagoa de Baíña (Baiona) y Valadares. Esta estirpe cuenta con dos fundadores: Auxilio Alonso, que cocreó la Rondalla de Valadares en los 40, y Rafael Davila Alonso, la de Beirán en los años 80. Son la estirpe más rondalleira de Vigo, y atraviesa ya su cuarta generación.

