Jose Lores

Blanca González y su abuela, Beatriz Díaz, comparten su armario con todos sus seguidores

La viguesa Blanca González de Haz ha encontrado en esta premisa su firma personal para crear contenidos en redes sociales. En Instagram llega ya a más de 250.000 personas y supera los 100.000 seguidores en TikTok. En tan solo un año sus vídeos ya acumulan decenas de millones de reproducciones. Los ingredientes de su éxito: la moda, su buen hacer ante la cámara y su abuela Beatriz, coprotagonista por derecho de sus reels más populares. Más información