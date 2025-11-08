Emilio C. Colero

Miguel de la Fuente nos enseña la situación en la que se encuentra Ucrania

Haití, Sarajevo, Afganistán, Ucrania... Miguel de la Fuente (Ourense, 1961) se llama @MDFzonacaliente en X por algo: ha sido cámara de TVE en las zonas más calientes del planeta. Ahora, ya retirado, da clases en las universidades Complutense y de Alcalá, colabora en RNE y sigue actualizado viajando a Ucrania. Ya ha estado cerca de una decena de veces, y del último viaje volvió hace unas semanas. Cuenta que nadie se mueve en las líneas de combate por temor a los enjambres de drones guiados por IA. El foco informativo se ha desplazado a Gaza, y los pocos periodistas que hay corren el riesgo de que los mate un dron ruso, como el francés Antoni Lallican. El pueblo, con sus jóvenes al frente, resiste en una guerra que saben que es existencial para Ucrania. Más información