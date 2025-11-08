Emilio C. Colero

Carrera popular de veteranos celebrada en Odessa

Una carrera popular organizada en la entrada del estadio de fútbol de Odesa, protagonizada por familiares de militares y veteranos heridos de guerra, más de mil personas con el nombre pegado al pecho de cada una de las poblaciones tomadas por Rusia, desde el comienzo de la invasión. Corrían un sábado recordando a los caídos en el frente, y acompañando a aquellos que participaban en silla de ruedas, con algún miembro amputado por esta guerra.