Emilio C. Colero

Activistas en un minuto de silencio a las 9.00 en Kharkiv y por la liberación de los prisionereso de Azovstal

Desde el año 2022, en que se produce la invasión a gran escala, todos los días, y por decreto, a las 9 de la mañana en toda Ucrania, se celebra un minuto de silencio, es fácil darse cuenta si estás a esa hora en un lugar emblemático, como por ejemplo, en la plaza de Maidan en el centro de Kiev, en donde suena en ese momento el himno nacional por los altavoces. Pero en sitios más pequeños, como en cruces de calles de los barrios de las ciudades del país, después de 4 años de guerra se nota el hastío, y por eso acompañamos a un grupo de activistas que por un momento dejan sus trabajos y se juntan en algún punto de la ciudad, con el fin de desplegar las banderas ucranianas y parar el tráfico, como símbolo de recuerdo y de unidad durante esos 60 segundos. Uno de los activistas, Konstantin, de 23 años, que hace un año perdió a su hermano de 21 en Lugansk y nos dice que «a todos nos hace bien juntarnos para recordar nuestras pérdidas».